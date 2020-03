Un portavoce della multinazionale ginevrina numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi ha confermato informazioni in proposito fornite oggi da Radio Top. Si tratta di una misura preventiva e non di una imposizione delle autorità.

La maggioranza dei dipendenti della sede zurighese lavora al computer e non è quindi un problema svolgere i compiti da casa. Più complicata è la situazione per chi lavora in laboratorio: il tempo verrà in compenso utilizzato per formarsi ulteriormente.