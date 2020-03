È uno degli alberghi a 5 stelle più quotati nella valle del Reno, uno di quelli che della qualità e dell’igiene ha fatto il proprio tratto distintivo. È anche per questo che, quando la direzione del Grand Resort Bad Ragaz ha appreso dell’esito positivo ai test del coronavirus di un ex ospite, ha deciso di correre ai ripari chiedendo preventivamente a cinque dipendenti entrati in contatto con la persona interessata di restare a casa. «La persona ha viaggiato da noi sabato 22 febbraio e ha lasciato l’hotel lunedì», ha detto al Blick il CEO della struttra Patrick Vogler precisando che l’ospite in questione proveniva da Milano.