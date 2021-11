Altro motivo invocato: non si dovrebbe applicare due età diverse al diritto di voto e al diritto di eleggibilità. Secondo una cospicua minoranza, la procedura politica dovrebbe invece essere portata avanti ponendo in consultazione un progetto di legge per attuare l’iniziativa parlamentare.

Tra i nostri vicini, i 16.enni possono votare in Austria e in alcuni Länder tedeschi. In Francia si ottiene il diritto di voto a 18 anni, così come in Italia, dove però si deve avere 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato.