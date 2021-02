Diritto di voto a 16 anni, via libera al progetto

La CIP-S pensa che sia opportuno consentire ai cittadini di prendere parte il più presto possibile alla vita politica, soprattutto in una democrazia diretta. Atti normativi quali la legge sul CO2 od oggetti quali la riforma della previdenza per la vecchiaia rappresentano infatti questioni che toccano in modo particolare e duraturo gli interessi dei giovani.

Il diritto di voto a 16 anni potrebbe anche dare un impulso all’educazione civica: le scuole sarebbero incentivate a organizzare la formazione politica dei giovani ancora prima e in modo più intensivo, così da permettere agli studenti di mettere in pratica più presto quanto appreso.

La minoranza giudica invece problematico che i diritti politici possano essere esercitati prima del raggiungimento della maggiore età. Si creerebbe in tal modo un conflitto tra diritti e doveri; risulterebbe inoltre difficile spiegare perché si ritiene che un sedicenne non possa prendere autonomamente decisioni che lo riguardano personalmente, ma possa esprimersi su questioni che non solo riguardano l’intera collettività ma che, in un sistema basato sulla democrazia diretta, si rivelano talvolta molto complesse.