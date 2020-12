I costi complessivi per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione delle scorie radioattive ammontano a 23,86 miliardi di franchi, secondo la Commissione amministrativa dei fondi per la disattivazione e lo smaltimento (CA STENFO). La nuova stima è di 372 milioni di franchi superiore alla quella originaria.

L’importo complessivo è composto da circa 3,8 miliardi di franchi di costi per la disattivazione e 20,08 miliardi per lo smaltimento, precisa la commissione STENFO in un comunicato stampa diramato in serata. Questa nuova valutazione è il risultato della revisione dello studio sui costi del 2016, di una proposta iniziale presentata del dicembre 2017 e di nuovi elementi.