Il Consiglio federale vuole un nuovo capo negoziatore per discutere l'accordo quadro con l'UE. Lo indica la «SonntagsZeitung», che fa riferimento ad una propria ricerca, secondo la quale il negoziatore capo Roberto Balzaretti probabilmente non verrà inviato a Bruxelles. Mercoledì scorso il «ministro» degli Esteri Ignazio Cassis lo aveva proposto per i prossimi colloqui con Bruxelles. Tuttavia, diverse fonti indipendenti hanno dichiarato al domenicale che in seno al Consiglio federale la proposta non ha avuto successo. L’opinione prevalente nell’Esecutivo è che sia necessario un negoziatore più duro nei confronti dell’UE. Mario Gattiker, segretario di Stato per le migrazioni, che andrà in pensione l’autunno prossimo, è in discussione come alternativa.