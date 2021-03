Il coronavirus ha avuto, come noto, un forte impatto sul mondo del lavoro. A farne maggiormente le spese sono state le giovani donne fra i 15 e i 24 anni, secondo dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Per questa categoria, fra il 2019 e il 2020 il tasso di disoccupazione è passato dal 7,2% all’8,0%, una tendenza che si è riscontrata in maniera molto meno significativa fra le donne delle altre fasce d’età: fra i 55 e i 64 anni il tasso di disoccupazione è addirittura leggermente diminuito, si legge in una nota dell’UST.