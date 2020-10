Una persona su cinque registrata presso un Ufficio regionale di collocamento (URC) non ottiene l’indennità di disoccupazione. È quanto emerge da uno studio commissionato dal Consiglio federale e pubblicato oggi. Gli autori chiedono un migliore accesso al mercato del lavoro per le persone colpite.

In alcuni Cantoni capita che chi arriva a fine diritto venga cancellato senza essere informato che può ancora far capo al sostegno dell’URC. I non-beneficiari spesso considerano i consigli ricevuti inutili o poco utili. Spesso il problema non è la qualità della consulenza, ma la mancanza di tempo per fornirla.