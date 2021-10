I tifosi dell’FC San Gallo hanno fatto esplodere petardi oggi pomeriggio alla stazione di Lucerna. Le forze dell’ordine hanno risposto utilizzando proiettili di gomma, ha indicato la Polizia cantonale lucernese. Le finestre di quattro autobus del trasporto pubblico sono andate in frantumi. Non sono stati segnalati feriti. La situazione è rimasta calma nello stadio e nei suoi dintorni durante la partita tra i sangallesi e l’FC Lucerna, vinta da quest’ultimo per due a zero