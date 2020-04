Il settore della cultura è fortemente colpito dalla diffusione del coronavirus e dai provvedimenti statali volti a contenerlo. Per questo motivo il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure a sostegno della cultura per un importo di 280 milioni di franchi. Gli aiuti finanziari sono disponibili e possono essere richiesti presso i Cantoni, l’associazione Suisseculture Sociale e le associazioni mantello nell’ambito della cultura amatoriale.

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso una serie di misure per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 20.3.2020) rivolte anche alle imprese e agli operatori culturali. Data la particolare situazione del settore della cultura, il Consiglio federale ha deciso di integrarle con strumenti specifici, disciplinati nell’ordinanza per attenuare l’impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (ordinanza COVID cultura).

Le linee guida per l’attuazione, elaborate in stretta collaborazione con i Cantoni, sono ora disponibili ed è possibile inoltrare le richieste per beneficiare delle misure integrative per il settore della cultura. Gli aiuti finanziari possono essere richiesti presso i Cantoni, l’associazione Suisseculture Sociale e le associazioni mantello nell’ambito della culturale amatoriale. I singoli Cantoni potranno effettuare i primi versamenti non appena avranno firmato il contratto di prestazioni con la Confederazione che ne stabilisce le modalità. Le informazioni in merito e l’elenco degli enti a cui rivolgersi sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della cultura (UFC).