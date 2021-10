Il Consiglio federale intende attuare nel Codice penale il nuovo articolo sul divieto di dissimulare il proprio viso, integrato nella Costituzione a seguito della votazione sulla cosiddetta iniziativa anti-burqa, approvata dal popolo lo scorso 7 marzo. Una procedura di consultazione è stata avviata oggi e durerà fino al prossimo 3 febbraio.

Chi dissimula il viso nei luoghi accessibili al pubblico sarà punito con una multa, sottolinea il governo in una nota odierna. La legge prevede tuttavia delle eccezioni, segnatamente per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Inoltre, non varrà nei luoghi di culto.

Tramite due ulteriori deroghe, l’esecutivo vuole poi creare un equilibrio tra questo divieto e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Occultare il volto sarà pertanto possibile negli spazi pubblici se ciò è necessario all’esercizio della libertà di espressione o di riunione, a condizione che non comprometta l’ordine e la sicurezza. Lo stesso vale per spettacoli artistici e di intrattenimento nonché per interventi a scopo pubblicitario.

Vi è da ricordare che in Ticino, così come nel canton San Gallo, indossare un velo integrale è già tuttora proibito. In 15 Cantoni è vietato coprirsi il volto.

