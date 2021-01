In votazione il prossimo 7 di marzo, l’iniziativa che intende vietare la dissimulazione del viso , colpendo in particolare le donne musulmane, rappresenta una restrizione sproporzionata della libertà religiosa.

Qualora il popolo dovesse bocciare questa modifica costituzionale già realtà in alcuni cantoni come il Ticino e San Gallo, entrerebbe in vigore a livello nazionale il controprogetto di Governo e Parlamento, che obbliga le persone a scoprirsi solo per identificarsi se richiesto da un funzionario o per ottenere determinati servizi, come il rinnovo di un abbonamento ferroviario. I cantoni possono prevedere norme più incisive.