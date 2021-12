Distaccati e salario minimo, a segno il power play ticinese

Rischiava di finire nel cestino il progetto di legge che impone alle aziende estere di rispettare il salario minimo cantonale per i lavoratori distaccati. Ma il gioco di squadra dei deputati ticinesi ha contribuito a convincere la maggioranza del Nazionale (104 voti contro 86 e 4 astensioni) a entrare in materia, e quindi a non affossarlo. Il progetto resta comunque appeso a un filo: tornerà al Consiglio degli Stati, che in settembre, in prima battuta, non ne aveva voluto sapere.

Era stato Abate a dare il «la»

La storia di questa misura, voluta per garantire una concorrenza equa e leale in quei Cantoni che adottano salari minimi, è abbastanza singolare. Tutto era partito da una mozione del 2018 di Fabio Abate. L’allora consigliere agli Stati PLR aveva chiesto un adeguamento della legge...