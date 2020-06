Da oggi decade la situazione straordinaria decretata dal Consiglio federale per rispondere all’emergenza coronavirus in Svizzera, mentre in Ticino lo stato di necessità cesserà il 30 giugno. Il Consiglio federale, a fronte di un costante miglioramento della situazione dei contagi, nella sua riunione odierna ha disposto ulteriori allentamenti. Alla conferenza stampa da Berna sono presenti la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, il consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno, e il cancelliere Walter Thurnherr.

IL VIDEO DA BERNA

LA DIRETTA

Da lunedì 22 giugno i provvedimenti per combattere il nuovo coronavirus saranno quasi tutti revocati. Soltanto le grandi manifestazioni resteranno vietate fino alla fine di agosto. Tutti i luoghi accessibili al pubblico dovranno disporre di un piano di protezione. «L’igiene delle mani e il distanziamento sociale restano i provvedimenti di protezione più importanti: il Governo continua a puntare in larga misura sulla responsabilità individuale», ha spiegato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga in conferenza stampa. «Negli ultimi mesi abbiamo optato per una via di mezzo, ora è il momento di trovare un giusto equilibrio anche nella vita di tutti i giorni», ha aggiunto. Interpellata sulla possibilità di rendere obbligatoria la mascherina, Sommaruga ha chiarito: «La nostra è una raccomandazione, sarebbe difficile imporre l’utilizzo della mascherina, è invece meglio che la popolazione sia consapevole dei rischi e agisca in modo responsabile. Non è escluso che magari in autunno l’utilizzo della mascherina diventi un automatismo».

La parola è poi passata al consigliere federale Alain Berset, che ha illustrato gli allentamenti decisi questa mattina dal Consiglio federale. «Abbiamo confermato l’importanza alla responsabilità individuale. Dobbiamo insistere su queste misure perché è importante tornare alla normalità. Queste sono regole di base per tutti, tutti devono avere un piano di protezione che rispetti igiene e distanziamento sociale. Dove non è possibile mantenere il distanziamento si potranno introdurre misure come plexiglas o mascherine», ha aggiunto Berset. L’evoluzione della pandemia a livello mondale - ha ricordato - «non è positiva, bisogna dunque essere prudenti». L’uscita dalla situazione straordinaria significa che la gestione di un nuovo aumento dei casi di coronavirus «sarà soprattutto responsabilità dei Cantoni».

Eventi fino a mille persone

Da lunedì 22 giugno, il numero massimo consentito di partecipanti alle manifestazioni passa da 300 a 1000. Laddove è possibile separare nettamente i gruppi di persone (ad esempio gli atleti o gli artisti da una parte e il pubblico dall’altra), questo tetto massimo vale per ciascun gruppo, ad esempio sono consentite manifestazioni con 1000 atleti e 1000 spettatori, ma non con 800 atleti e 1200 spettatori. Gli organizzatori devono essere in grado di limitare a un massimo di 300 il numero di persone da contattare qualora si renda necessario procedere a un tracciamento dei contatti. A tale scopo, possono delimitare settori, introdurre la prenotazione dei posti a sedere e allestire percorsi per convogliare i flussi di persone. Se al di fuori di questi settori vi è ancora la possibilità che i vari gruppi di persone si mischino tra loro (nell’atrio all’ingresso, nelle toilette, alla buvette) i partecipanti devono rispettare la distanza minima oppure indossare una mascherina. Le manifestazioni per le quali non è possibile limitare i contatti a un massimo di 300 rimangono vietate. Con l’adozione di provvedimenti organizzativi appropriati, quindi, anche le manifestazioni del 1. agosto possono avere luogo. I Cantoni possono prevedere deroghe sotto forma di agevolazioni o inasprimenti.

Distanza minima di un metro e mezzo

Anche la regola della distanza di due metri decadrà. Un allentamento che andrebbe a favorire bar e ristoranti. La distanza di sicurezza scenderà dagli attuali due metri a un metro e mezzo. «Il distanziamento sociale rimane uno dei provvedimenti più efficaci per proteggere se stessi e gli altri», fa presente il Consiglio federale. Ciononostante - secondo il Governo - «dato il basso numero di casi, i 2 metri prescritti devono essere ridotti a 1,5 metri. Per esempio, nei ristoranti la distanza di 2 metri attualmente imposta tra i tavoli o gruppi di clienti causa ingenti perdite di fatturato». Secondo i dati attuali, nel settore sanitario così come nella vita quotidiana una distanza superiore a 1 metro riduce di oltre l’80 per cento il rischio di contagio da COVID-19. Minore è la distanza, maggiore è il rischio di contagio, dunque, ma anche le situazioni in cui vengono emesse grandi quantità di goccioline, ad esempio quando si canta o si deve parlare più forte a causa del rumore, aumentano tale rischio. Tuttavia, qualora non sia possibile rispettare la prescrizione della distanza di 1,5 metri, i gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono prevedere misure di protezione quali l’uso di mascherine o l’installazione di pareti divisorie.

Revocata la chiusura dei locali a mezzanotte

Da lunedì sarà anche soppresso l’obbligo di consumare stando seduti nei ristoranti. Si potrà insomma tornare a bere il caffè al bancone. Gli esercizi pubblici non saranno poi più costretti a chiudere già a mezzanotte; ciò vale anche per discoteche e locali notturni. «La «Polizeistunde» è soppressa», ha detto Sommaruga. La nuova distanza sociale sarà inoltre valida anche per i tavoli dei ristoranti, che da spigolo a spigolo non dovrà dunque superare 1,5 metri. Distanza che Berset ritiene adeguata: «non ho voglia di mangiare con il vicino sulle ginocchia», ha affermato. In alternativa possono comunque essere posate pareti divisorie. Se ciò non fosse possibile per motivi operativi o economici, si dovranno registrare i dati di contatto di una persona per ciascun gruppo di clienti.

Sui mezzi pubblici mascherina consigliata, obbligatoria per le manifestazioni politiche

Sui mezzi pubblici il Consiglio federale «raccomanda vivamente» d’indossare la mascherina se la distanza necessaria non può essere mantenuta. Tutti i passeggeri «dovrebbero perciò sempre avere con sé una mascherina». La ministra dei trasporti ha poi affermato, rispondendo alla domanda di un giornalista, che i singoli cantoni hanno la facoltà di obbligare i viaggiatori a indossare la mascherina sul loro territorio, anche se è auspicabile un coordinamento tra autorità e imprese di trasporto. «Bienvenue dans le fédéralisme», ha commentato Berset, che ha precisato: «Vogliamo tornare a una certa normalità, compresa l’applicazione del federalismo». Per le manifestazioni politiche non vige un limite massimo di partecipanti, ma la mascherina è obbligatoria. Questo nuovo provvedimento, che si applica alle manifestazioni politiche e della società civile, diventa effettivo già da domani, sabato 20 giugno.

Revocata la raccomandazione di ricorrere al telelavoro

In futuro sarà il datore di lavoro a decidere se i dipendenti devono lavorare da casa o essere presenti sul posto di lavoro. Le raccomandazioni di ricorrere al telelavoro sono revocate, così come le prescrizioni per la protezione delle persone particolarmente a rischio, che potranno anch’esse tornare sul posto di lavoro. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto a proteggere la salute dei dipendenti con provvedimenti adeguati. Le regole di base semplificate valgono anche per l’artigianato, l’industria e le imprese del terziario non accessibili al pubblico. Per queste strutture non sono necessari piani di protezione.

Gestione di un’eventuale seconda ondata

Dopo la revoca della situazione straordinaria decisa oggi, il Consiglio federale ha discusso della gestione di un’eventuale seconda ondata. Al contrario della prima ondata, la gestione di un nuovo aumento dei casi di coronavirus rientrerebbe soprattutto nella responsabilità dei Cantoni. I Cantoni che constateranno un nuovo aumento del numero di casi dovranno adottare provvedimenti adeguati, in primis quelli che si sono rivelati particolarmente efficaci contro la diffusione del contagio. Per la gestione di un’eventuale seconda ondata, il Consiglio federale ha conferito ai dipartimenti una serie di incarichi, con l’obiettivo, per esempio, di disporre rapidamente di dati dettagliati o di garantire l’approvvigionamento con i medicamenti e i dispositivi di protezione necessari.

