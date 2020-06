La campagna dell’UDC per il sì alla limitazione della libera circolazione ha preso il via e rischia di infiammare fin da subito il dibattito politico. Oggetto di quest’attenzione è un post di Piero Marchesi, apparso nelle ultime ore su Facebook: non può che suscitare un senso di déjà-vu quest’immagine legata all'iniziativa che mira a rescindere l’accordo di libera circolazione delle persone con l’Unione europea, in votazione il prossimo 27 settembre. Déjà-vu, dunque. Dove? Più o meno ovunque negli ultimi mesi.

La grafica del poster firmato Asni (Azione per una Svizzera neutrale e indipendente) riprende infatti, con poche e puntuali modifiche, quella usata dal Governo federale per la campagna di prevenzione contro il coronavirus, che suggerisce l'adozione del distanziamento sociale quale misura di protezione, con tanto di motto: «Ecco come ci proteggiamo». Nel caso dell'UDC, la misura di protezione è rappresentata dal distanziamento dei cittadini Ue, raffigurati in modo stilizzato, come nella versione originale della campagna destinata alla salvaguardia della salute della popolazione, ma con la bandiera europea impressa sul corpo. Il testo che accompagna il tutto recita: «Promemoria: sì a un'immigrazione moderata, sì all'iniziativa per la limitazione, sì il prossimo 27 settembre».

Non è difficile immaginare che utilizzare un tema tanto dibattuto in questi mesi come il distanziamento sociale, nell'ambito di una campagna politica, possa generare un acceso dibattito tra sostenitori e contrari. Non è d'altronde la prima volta che le campagne dell'UDC fanno discutere i cittadini chiamati alle urne.

©CdT.ch - Riproduzione riservata