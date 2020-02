Il tribunale distrettuale di Wil (SG) ha condannato oggi a una pena detentiva di 18 mesi sospesi con la condizionale un automobilista che aveva investito due uomini sull’A1 nei pressi di Oberbüren (SG). Distratto per qualche secondo dal cellulare, aveva invaso la corsia d’emergenza e travolto i due malcapitati, poi deceduti in ospedale.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo. L’incidente è avvenuto il 3 aprile dello scorso anno in un tratto autostradale fra Uzwil e Gossau, in direzione di San Gallo. Le due vittime erano di nazionalità macedone.

Una delle due, un soccorritore stradale 24.enne, era intervenuto in aiuto dell’altra, un 49.enne, per sostituire una gomma forata. La seconda persona coinvolta era infatti alla guida di un minibus quando si è dovuto fermare per il guasto allo pneumatico.