Diverse grandi aziende in Svizzera intendono aumentare nel corso del 2022 i propri posti di lavoro. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dalla «SonntagsZeitung», secondo cui starebbero andando in questa direzione 30 delle 89 imprese interrogate. Solo quattro sono invece sul punto di tagliare impieghi.

Stando al sondaggio, che non ha preso in considerazione settori quali ad esempio l’amministrazione pubblica, gli ospedali e le banche cantonali, il maggior creatore di posti di lavoro sarà Swissport, che si occupa di servizi aeroportuali a terra. La società prevede infatti di assumere 850 nuovi dipendenti.

Per quel che concerne l’anno appena mandato agli archivi, l’inchiesta evidenzia come 51 delle 89 grandi aziende abbiano aumentato i propri posti di lavoro. In vetta spicca il +1400 del gruppo chimico Lonza, ma anche il colosso farmaceutico Roche, quello informatico Google e campi quali per esempio le assicurazioni e l’industria delle macchine si sono distinti a questa voce.