Diversi gli interventi per Rega e Air Zermatt durante le feste

Anche le squadre di soccorso di Air Zermatt hanno avuto il loro da fare: fra il 24 dicembre e il 3 gennaio sono state costantemente sollecitate, viene reso noto in una nota pubblicata oggi. Per garantire un servizio efficiente, fino a cinque elicotteri si trovavano in volo simultaneamente. In totale sono stati effettuati 117 voli e 65 interventi in ambulanza.