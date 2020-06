La Confederazione vuole ampliare l’arsenale legale per la lotta al terrorismo. Sono previste pene più severe e una serie di misure preventive di polizia, al di fuori del procedimento penale, compresi gli arresti domiciliari per i soggetti pericolosi che possono costituire una minaccia. Gli Stati hanno già dato il loro benestare in marzo, inasprendo in alcuni punti le proposte del Governo. La settimana prossima tocca al Consiglio nazionale.

Due i progetti di legge sul tavolo. Uno è destinato a facilitare il perseguimento dei reati terroristici. Al centro c’è una nuova disposizione del Codice penale che rende punibili il reclutamento, l’addestramento, i viaggi a fini terroristici e le attività di finanziamento. La Camera dei Cantoni ha deciso che la partecipazione e il sostegno a organizzazioni...