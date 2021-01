Sapere perché la privacy e la sua tutela sono importanti è fondamentale in una società composta da persone libere. Giovedì, in occasione della 15. Giornata europea della protezione dei dati, gli incaricati per il settore dei Cantoni Ticino, Grigioni e Zurigo hanno presentato il manuale per l’infanzia «I segreti sono ammessi», uno strumento online dedicato a scolari fra i 4 e i 9 anni e parte di un progetto didattico intercantonale. Alla SUPSI, nel quadro della formazione degli insegnanti, è già stato usato; con buoni risultati.

Sin da piccoli, i bambini devono affrontare una sempre maggiore pressione sulla loro sfera privata. Una parte importante della loro vita sociale si svolge su tablet, smartphone e le loro relative applicazioni. Capire esattamente cosa significhino le disposizioni presenti...