I giudici del tribunale di Martigny hanno condannato il giovane a 12 anni di detenzione, ai quali si aggiungono dieci mesi per lesioni semplici dovuti a un precedente caso avvenuto due mesi prima della vicenda. Dopo aver scontato la pena sarà espulso dalla Confederazione per dieci anni.

La Corte è andata ben oltre rispetto a quanto chiesto dal procuratore: il ministero pubblico aveva infatti richiesto dieci anni di prigione per omicidio intenzionale, l’espulsione dalla Svizzera per dieci anni e mille franchi di multa. L’imputato era in possesso di un permesso B al momento dei fatti. Il giovane parla portoghese, ha famiglia nel Paese iberico e questa mattina non si è opposto a una possibile espulsione.