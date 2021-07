Dodici studenti svizzeri - cinque ragazze e sette ragazzi - sono stati premiati la settimana scorsa alle Olimpiadi internazionali di matematica, fisica e biologia, dove sono state vinte una medaglia d’argento in biologia, tre medaglie di bronzo in matematica e una medaglia di bronzo in fisica.

Inoltre vi erano sette menzioni d’onore, come hanno comunicato oggi gli organizzatori della sezione svizzera. In ciascuna delle tre discipline, hanno gareggiato tra i 600 e i 700 studenti provenienti da 107 paesi per la matematica e 70 paesi per la fisica e la biologia. Per la Svizzera nelle tre discipline hanno gareggiato complessivamente 15 partecipanti.

Le sedi avrebbero dovuto essere in realtà la Russia (matematica), il Portogallo (biologia) e la Lituania (fisica), ma le finali si sono tenute nei paesi di origine a causa della pandemia di Covid.

Particolarmente successo quest’anno ha avuto il ginnasio di Oberwil (BL) da cui provenivano quattro dei dodici premiati. La medaglia d’argento in biologia, Sanjitha Koundinya, e la vincitrice del bronzo in matematica, Yanta Wang, venivano infatti da Oberwil.

Gli altri bronzi in matematica sono andati a Bora Olmez della International School Basel (BL) a Joël Hubel del ginnasio di Freudenberg (ZH), mentre il bronzo in fisica è stato assegnato a Raphael Zumbrunn del ginnasio di Thun (BE).

