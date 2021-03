L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha sequestrato undici tonnellate di tabacco da pipa ad acqua non correttamente dichiarato e tassato. La metà è stata distrutta e per il dirigente dell’azienda produttrice è prevista una pesante multa.

Il caso è iniziato nell’autunno del 2019, con un controllo aziendale degli ispettori dell’AFD, che hanno trovato 8,3 tonnellate di tabacco per narghilè che era già confezionato in pacchetti per la vendita al dettaglio ma non era tassato.