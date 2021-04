Accordo quadro, non c’è ancora la data dell’incontro con l’UE

Relazioni

Il 23 aprile per i colloqui col Consiglio federale confermata dall’Unione europea significa che quel giorno è prenotato per l’incontro, ma non si tratta di una scadenza definitiva: lo ha detto il portavoce del Governo Simonazzi smentendo le illazioni degli scorsi giorni riportate dai media