Numerosi medicamenti per il trattamento del dolore acuto e dell’emicrania in futuro potranno essere dispensati direttamente in farmacia, senza prescrizione medica. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha approvato le raccomandazioni del gruppo di esperti incaricato di esaminare periodicamente la questione.

Dal 2019, i farmacisti possono dispensare senza prescrizione i medicamenti per il trattamento di malattie frequenti, ricorda in una nota odierna il DFI, così da valorizzare meglio le loro competenze. Finora, l’elenco dei farmaci interessati comprendeva i preparati indicati per il trattamento del raffreddore da fieno, dei disturbi digestivi e respiratori, i medicamenti contro le malattie della pelle come eczema o acne, quelli per la cura di disturbi ginecologici come le micosi vaginali, nonché quelli contro la disfunzione erettile.

D’ora in poi, nella lista figureranno anche i principi attivi indicati per curare dolori acuti ed emicrania. Tuttavia, i farmacisti potranno rilasciare questi medicamenti unicamente a certe condizioni, ovvero nel rispetto dei requisiti fissati dal gruppo di esperti. Gli antidolorifici potranno essere dispensati principalmente agli adulti e soltanto in caso di dolori acuti, non cronici. I medicamenti contro l’emicrania saranno accessibili unicamente agli adulti ai quali sia già stata diagnosticata questa malattia in passato.

Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha avviato uno studio volto a monitorare le quantità dispensate e a rilevare eventuale abusi. La ricerca proseguirà fino al 2025 e sarà oggetto di un rapporto.

In tutto, l’elenco comprende 42 indicazioni per malattie frequenti e circa 200 principi attivi. Da ricordare come i medicamenti che si possono ottenere direttamente dal farmacista non siano rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria.

