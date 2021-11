Nell’ottobre 2021 il numero di domande d’asilo in Svizzera è diminuito. In tutto sono state presentate 1.501 domande d’asilo, ossia 42 in meno che nel mese precedente (-2,7%). Rispetto all’ottobre 2020, il numero di domande è aumentato di 378 unità. I principali Paesi di provenienza dei richiedenti l’asilo giunti in Svizzera nel mese di ottobre sono stati l’Afghanistan (398 domande; 87 in più rispetto a settembre), la Turchia (224; -78), l’Eritrea (147; -33), l’Algeria (110; +8) e la Siria (80; -30).

Nell’ottobre 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha liquidato in prima istanza 1241 domande d’asilo, di cui 264 con una decisione di non entrata nel merito (in 202 casi in virtù dell’Accordo di Dublino), 480 con la concessione dell’asilo e 254 con l’ammissione provvisoria. Il numero di casi in giacenza in prima istanza è aumentato di 328 unità rispetto al mese di settembre, attestandosi a 4.206. Sempre in ottobre, 185 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità o sono state rimpatriate o trasferite in uno Stato terzo. La Svizzera ha chiesto ad altri Stati Dublino la presa in carico di 443 richiedenti l’asilo. 125 persone sono state trasferite nello Stato Dublino competente. Dal canto suo, la Svizzera ha ricevuto 342 domande di presa in carico Dublino. 50 persone sono state trasferite in Svizzera.