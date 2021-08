Le domande di asilo in Svizzera sono tornate ai livelli pre-pandemia. In luglio ne sono state presentate 1372, in aumento di 317 unità rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, e di due rispetto a giugno. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

La SEM ha trattato 1182 domande a luglio. Di queste, 243 hanno portato a una decisione di non ammissione (di cui 179 sulla base dell’accordo di Dublino), 408 alla concessione dell’asilo e 274 all’ammissione provvisoria in prima istanza. Il numero di casi pendenti in prima istanza ammontava a 3207, in aumento di 271 rispetto a giugno.