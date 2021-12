Cresce l’attesa per le nuove misure contro la pandemia che potrebbero essere annunciate domani da Berna. Il ministro della salute Alain Berset sembra infatti deciso a un nuovo giro di vite. Secondo quanto anticipato dal Blick, l’introduzione a livello nazionale del «2G» ha buone possibilità di essere annunciata. Parimenti, sembra possibile un ritorno al telelavoro obbligatorio.

Al momento la curva dei contagi si è stabilizzata attestandosi a cifre alte e la situazione in Svizzera rimane tesa: il numero di pazienti in terapia intensiva per COVID, attualmente 296, è ancora vicino alla soglia critica dei 300.

Ecco una lista delle decisioni che potrebbero essere prese domani.

Verso il 2G

Berset punta all’introduzione del 2G all’interno dei locali, così come all’obbligo per i non vaccinati di indossare la mascherina e consumare seduti: misure che dovrebbero trovare un sostegno sufficiente in Consiglio federale. Controverso, invece, è il 2G+, secondo il quale le persone vaccinate e guarite dovrebbero mostrare un test negativo per accedere a bar o discoteche: una sua applicazione appare più improbabile. Respinta, invece, l’idea di un lockdown parziale.

Cinque persone alle riunioni private se...

Appare probabile anche una stretta sul numero massimo di persone riunite privatamente. Solo cinque potrebbero essere autorizzate a incontrarsi privatamente se fra loro è presente un individuo non vaccinato di età superiore ai 16 anni. Il numero massimo diverrà un obbligo? È possibile che il Consiglio federale decida di optare per una forte raccomandazione.

Telelavoro obbligatorio? Una possibilità

Da tempo Berset chiede un ritorno al telelavoro obbligatorio e questa volta ha anche il «sì» della maggioranza dei Cantoni. Tuttavia, questo punto porterà ancora a discussioni in Consiglio federale, con l’UDC che spinge per mantenere la forte raccomandazione. Certo è che, rispetto alle scorse settimane, Berset appare più vicino all’ottenere il sostegno necessario per l’imposizione.

Mascherine nelle scuole

Dal livello secondario II - cioè dai licei e dalle scuole professionali - la mascherina potrebbe divenire nuovamente obbligatoria. Una proposta che ha buone possibilità in Consiglio federale, con la maggioranza dei Cantoni la sostiene. Resta da vedere se sarà resa obbligatoria ancora prima - forse dalla scuola secondaria inferiore o addirittura dalla scuola primaria. Qui, sottolinea il Blick, «è probabile che la Confederazione lasci ai Cantoni un margine di manovra».

No alla formazione universitaria a distanza

La proposta che le scuole universitarie ritornino alla formazione a distanza è stata chiaramente respinta nella consultazione. È quindi probabile che la discussione non venga al momento ripresa dal Consiglio federale.

Il ritorno dei test gratuiti

Nessun dubbio, invece, sulla necessità di tornare ad ampliare la gratuità dei test: dopo quanto deciso dal Parlamento, nuove regolamentazioni dei prezzi sono in vista.

