Il Canton Vaud si lancia nei test su larga scala per rafforzare la lotta al coronavirus. La campagna si svolgerà principalmente nei centri delle Prealpi vodesi. Il via è previsto domani a Villars.

Come si evince dalle località, l’idea è quella di intervenire nei comprensori sciistici, in previsione delle vacanze scolastiche. Questo per evitare ad ogni costo focolai prima delle ferie, fase fondamentale per la regione, ma anche per rassicurare i turisti e gli abitanti di queste stazioni.