Domenica prossima inizia l’ora legale: alle ore 2:00 in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi europei gli orologi vengono spostati alle ore 3:00. Attualmente il cambiamento di orario annuale è oggetto di intense discussioni in particolare nei Paesi limitrofi, ma non sono ancora state prese tutte le decisioni. L’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. Quest’anno essa durerà quindi dal 29 marzo al 25 ottobre.

Con l’introduzione dell’ora dell’Europa centrale alla fine del XIX secolo come pure con l’adozione del passaggio all’ora legale nel 1980 il Consiglio federale e il Parlamento hanno optato soprattutto per motivi economici per un sistema orario coerente con quello degli Stati confinanti. In caso di adozione di un sistema orario differente la Svizzera diventerebbe un’ «isola temporale» con le conseguenze che ne derivano in particolare nei rapporti commerciali, nel settore dei trasporti, nel turismo e nelle comunicazioni.