Il Registro nazionale di donazione di organi, lanciato a fine 2018, ha raggiunto la soglia delle 100.000 iscrizioni. Per Swisstransplant la cifra è insufficiente: ci sono ancora oltre 1’400 persone in attesa di un organo a causa dell’alto tasso di rifiuto nei colloqui con i famigliari.

In vista della Giornata nazionale della donazione di organi - il 12 settembre - Swisstransplant richiama l’attenzione sulla tematica con il nuovo slogan «Una decisione per la vita». «In più della metà dei colloqui il desiderio della persona deceduta non è noto, in quanto non è presente alcuna decisione a favore o contro una donazione di organi», indica Swisstransplant in una nota odierna.