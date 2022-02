Va garantito l’approvvigionamento di sangue, sancire nella legge la gratuità della donazione e vietare la discriminazione in questo ambito in base all’orientamento sessuale. La Commissione della sanità del Nazionale ha avviato una consultazione, che terminerà il 31 maggio, sul progetto preliminare che modifica in questo senso la legge sugli agenti terapeutici. La commissione considera «non appropriato», nel caso della donazione, escludere gli uomini che negli ultimi 12 mesi hanno avuto contatti sessuali con un altro uomo.