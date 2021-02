Nonostante la pandemia di coronavirus il bilancio delle donazioni di sangue è stato positivo lo scorso anno. La fornitura di emoderivati è stata assicurata in ogni momento, afferma oggi Trasfusione CRS Svizzera.

La pandemia ha comune reso più difficile l’approvvigionamento di sangue e l’organizzazione delle donazioni di cellule staminali. I donatori sono stati limitati nella loro mobilità e in alcuni casi hanno espresso timori e insicurezza per via del coronavirus.