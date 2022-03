Una donna di 78 anni ieri sera è stata investita mortalmente da un treno in arrivo alla stazione di Seon (AG). Secondo la Polizia cantonale argoviese, l’anziana è caduta sul marciapiede fra i binari.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.00, si legge in una nota odierna. La donna non ha potuto essere salvata ed è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Le circostanze esatte dell’episodio non sono ancora ben definite: la procura ha avviato un’indagine per fare chiarezza. Il tratto ferroviario fra Lenzburg (AG) e Lucerna è rimasto chiuso diverse ore per le indagini.