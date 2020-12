Una donna gravemente ferita è stata trovata questa mattina in un appartamento del quartiere della Langstrasse a Zurigo. La polizia non esclude un intervento di terzi.

Stando ad una nota della polizia cittadina, l’allarme è arrivato poco dopo le 8 del mattino. La donna è stata trovata priva di sensi in un appartamento alla Neugasse 41 ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Ancora non si sa cosa sia stato a provocare le gravi lesioni. La polizia non esclude che la donna sia stata vittima di un crimine.