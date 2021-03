Uno svizzero di 46 anni è stato oggi fermato dalla polizia: l’uomo è sospettato di aver tentato di uccidere la moglie 44enne la scorsa notte a Schafisheim, nel canton Argovia. La donna, di origine kosovara, è ricoverata in condizioni disperate in terapia intensiva, precisa oggi la polizia cantonale. Allertati verso le 5.00 di mattina, gli agenti si sono introdotti nell’abitazione e hanno trovato la donna esanime. Fortunatamente i paramedici, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rianimarla. Secondo gli inquirenti dai primi accertamenti si è trattato di tentato omicidio; l’uomo, che era sul luogo dei fatti, si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Le circostanze e i motivi esatti non sono ancora chiari: sull’accaduto il ministero pubblico cantonale ha avviato un’inchiesta.