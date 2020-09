Una donna è rimasta ferita oggi durante un’esercitazione di salvataggio nel nuovo tunnel ferroviario di Eppenberg, che sarà aperto il prossimo 13 dicembre tra Aarau e Olten (SO). La figurante, caduta da una sedia a rotelle, è stata portata in ospedale.

L’esercitazione prevedeva l’evacuazione e il salvataggio di passeggeri feriti da un treno nella zona della galleria, riferisce la Cancelleria di Stato di Soletta. A causa dell’epidemia di coronavirus, l’operazione è stata condotta in una versione «snella» con circa 350 comparse.

Per circa quattro ore sono entrate in azione le organizzazioni di soccorso, i pompieri e le polizie di Soletta e Argovia, in cooperazione con le FFS. La collaborazione fra i vari corpi di intervento ha funzionato senza problemi, sottolinea la fonte.