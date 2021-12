Una donna di 47 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio nel suo appartamento di Chêne-Bougeries (GE). Stando ai primi elementi dell’inchiesta, sarebbe stata strangolata dal suo compagno, 58 anni, suicidatosi poco dopo i fatti. Il corpo della vittima è stato scoperto intorno alle 16.30, ha precisato oggi in una nota il Ministero pubblico. È in corso un’autopsia per determinare l’esatta causa del decesso. Il corpo del presunto autore è stato trovato verso le 18.00 nel comune di Roche (VD). È stata aperta un’inchiesta guidata dalla procuratrice Jennifer Bauer.