Il presunto colpevole dell’omicidio di una 30.enne avvenuto a Netstal (GL) nel fine settimana ha confessato, ha annunciato oggi la Procura di Glarona. L’uomo di 27 anni è stato posto in detenzione preventiva.

La donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in un’auto in un parcheggio di Netstal, frazione del comune di Glarona. Il presunto autore, un 27.enne di origine tibetana come la vittima, ha chiamato la polizia e si è consegnato agli agenti.