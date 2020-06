Si apre oggi al Tribunale distrettuale di Meilen (ZH) il processo a quattro persone accusate dell’uccisione di una donna di 73 anni trovata morta nell’agosto del 2016 nella sua abitazione a Küsnacht (ZH). La figlia è accusata di aver ordinato l’uccisione a tre complici per ottenere l’eredità.

Gli imputati, tutti svizzeri, sono la figlia 46enne, un operaio edile di 36 anni, un barista di 31 anni e un meccanico di motociclette di 28 anni. In base all’atto d’accusa, la donna fu soffocata con un cuscino e una pellicola di plastica stesa sul viso, mentre veniva immobilizzata trattenendogli le braccia.

Per il processo sono in programma sei giorni di dibattimenti e la sentenza sarà annunciata soltanto in un secondo tempo. Il Ministero pubblico ha fatto sapere che presenterà le richieste di pena nel corso del processo.