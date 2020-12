Una donna è morta dopo essere stata ferita da un’arma da fuoco ieri in un appartamento a Bolligen, alla periferia di Berna. Il sospetto colpevole, uno svizzero di 34 anni, è stato fermato sul posto, riferisce un comunicato odierno della polizia cantonale.

Ieri poco dopo le 14, la polizia ha ricevuto la notizia che un uomo aveva sparato a una donna in un appartamento della Hühnerbühlstrasse a Bolligen. Gli agenti e i servizi di soccorso giunti sul posto hanno trovato una donna con una grave ferita d’arma da fuoco. È stata portata in ospedale in condizioni critiche, dove è morta nelle ore serali.