Conferma dell’aumento dell’età di pensionamento a 65 anni per le donne. Ma con meno compensazioni rispetto al progetto del Consiglio federale. Previsto anche un margine di flessibilità ridotto (per tutti) per la riscossione anticipata della rendita. La Commissione della sicurezza sociale degli Stati ha modificato in modo incisivo la riforma del primo pilastro, presentata nell’estate del 2019 dal Consiglio federale. L’esame non è ancora ultimato, ma il tema, già oggetto di due rinvii, sarà sicuramente discusso dalla Camera alta in marzo.

Già contenuto nel progetto bocciato in votazione popolare nel 2017, il principio di aumentare a 65 anni l’età di pensionamento delle donne era stato approvato dai commissari in settembre. A dividere però era soprattutto l’entità delle compensazioni proposte dal Consiglio federale per attenuare l’impatto della riforma nella fase di transizione. Queste compensazioni riguardano le donne che all’entrata in vigore sono vicine al pensionamento.

Sei classi anziché nove

L’aumento dell’età di riferimento dovrebbe avvenire in quattro tappe di tre mesi all’anno a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della riforma. Ipotizzando che il progetto entri in vigore nel 2022, l’età di riferimento delle donne inizierebbe ad aumentare nel 2023 (64 anni e tre mesi per le nate nel 1959 e così via), raggiungendo i 65 anni a partire dal 2026. In pratica, le donne nate dal 1962 in poi andrebbero tutte in pensione a 65 anni.

Il Consiglio federale ha previsto due misure compensative per le donne nate fra il 1959 e il 1967. La prima prevede che in caso di riscossione anticipata, la rendita sarà ridotta in misura inferiore al consueto o non lo sarà affatto: le donne con un reddito annuo fino a 56.880 franchi potranno andare in pensione a 64 anni senza subire alcuna riduzione. Con la seconda misura, le donne con un reddito medio-basso che continueranno a lavorare almeno fino all’età di riferimento riceveranno una rendita di vecchiaia più elevata. Complessivamente, secondo la versione del Governo, queste due misure avranno un costo progressivo che toccherà i 700 milioni di franchi nel 2031.

La Commissione invece prevede misure solo per le donne nate fra il 1959 e il 1964. L’onere quindi diminuisce e si attesta a 440 milioni. La decisione è stata presa con una maggioranza di 6 a 4 (3 astensioni). Ma sul tavolo degli Stati ci sono sei proposte di minoranza, fra chi chiede misure ancora più generose del progetto governativo, chi un supplemento variabile per la generazione di transizione, chi un ritiro anticipato della pensione facilitato con un supplemento di pensione.

Flessibilità limitata

La commissione inoltre propone che la rendita AVS possa essere riscossa al più presto a partire dai 63 anni (donne comprese), un anno più tardi di quanto proposto dal Consiglio federale. A coloro che hanno guadagnato meno di 56.880 franchi all’anno la rendita riscossa anticipatamente sarà ridotta del 40% in meno «rispetto a quanto sarebbe attuarialmente appropriato». Infine, il tetto per le coppie sarà innalzato dall’attuale 150% al 155% della rendita massima, con una spesa aggiuntiva di 650 milioni. Questa modifica, secondo la commissione, permetterà di ovviare parzialmente a un’ingiustizia. L’aumento dell’età pensionabile delle donne dovrebbe ridurre l’onere dell’AVS di 1,4 miliardi di franchi nel 2030 (tra minori uscite e maggiori entrate). Il progetto del Governo, denominato AVS 21, prevede anche un aumento dell’IVA di 0,7 punti. La questione del finanziamento deve ancora essere discussa.

Carobbio: «Provocazione»

La sinistra contesta le decisioni. Il PS parla di «proposta inaccettabile». «Le donne ci rimettono tre volte: l’età di pensionamento viene innalzata, si riducono le misure di compensazione e la flessibilità dell’età di pensionamento passa da 3 a 2 anni», dice Marina Carobbio. «Questa riforma viene semplicemente portata avanti sulle spalle delle donne». Secondo la consigliera agli Stati, quella fatta dalla commissione è una provocazione. Se il Nazionale non correggerà il tiro, il progetto «non avrà alcuna possibilità in votazione popolare». Critica anche l’USS, secondo la quale, con il solo progetto governativo, andando in pensione a 65 anni le donne perderebbero 1.200 franchi all’anno.

