Il numero di donne nelle direzioni delle grandi aziende elvetiche sale, anche se rimane a livelli bassi. Per la prima volta, fra le 100 principali società la quota media di rappresentanti femminili ha raggiunto il 10%.

Nell’ultimo anno, in caso di cambi in seno alle direzioni, un quinto dei posti vacanti è stato occupato da una donna, in base a calcoli effettuati dalla società di reclutamento quadri Guido Schilling e pubblicati oggi. Nel 60% dei casi si è trattato di promozioni interne.