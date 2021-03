Oggi alla Camera alta approda il progetto di stabilizzazione del primo pilastro, denominato AVS 21. La Commissione della sicurezza sociale ha portato alcune modifiche incisive, destinate a far discutere. Vediamo in sintesi la situazione di partenza.

1. Quando è stato presentato il progetto e perché?

Lo scopo di AVS 21 è di stabilizzare il primo pilastro fino al 2030 e di garantire il mantenimento del livello delle rendite di vecchiaia. Negli ultimi due decenni tutti i tentativi di riformare il sistema previdenziale sono falliti, l’ultimo in ordine di tempo nel mese di settembre 2017, quando in votazione popolare è stata respinta la proposta di rivedere simultaneamente assicurazione vecchiaia e previdenza professionale. Per questo il Consiglio federale ha deciso di risanare separatamente i due pilastri. Il messaggio su AVS 21 è stato presentato nel mese di agosto del 2019. Nonostante un’iniezione di 2 miliardi di franchi all’anno (dal 2020), la situazione finanziaria dell’AVS si sta deteriorando, complice il pensionamento in questi anni della cosiddetta generazione del baby boom. Se non si interviene, da qui al 2030 l’AVS accumulerà pesanti disavanzi e il Fondo di compensazione subirà una forte erosione.

2. Che cosa prevede il Consiglio federale?

Le modifiche principali sono tre. Innanzitutto l’aumento a 65 anni dell’età di pensionamento delle donne (ora di 64). Il concetto di «età di pensionamento» verrà sostituito con quello di «età di riferimento» uguale per tutti. Per le donne sono previste misure compensative. L’aumento dell’età pensionabile delle donne dovrebbe ridurre l’onere dell’AVS di 1,4 miliardi di franchi nel 2030.

In secondo luogo il Governo propone una flessibilizzazione del momento di riscossione delle rendite, tra i 62 e i 70 anni. La percezione delle rendite potrà avvenire per gradi. Sarà possibile continuare a lavorare a tempo parziale e anticipare o rinviare una percentuale della rendita. Inoltre sarà incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa oltre i 65 anni, con relativo innalzamento delle prestazioni. Questa possibilità sarà introdotta anche nella LPP. In terzo luogo è previsto un aumento dell’IVA di 0,7 punti, dagli attuali 7,7 a 8,4. Queste nuove entrate dovrebbero portare nelle case dell’AVS 20,5 miliardi fra il 2022 (data prevista di entrata di vigore) e il 2030.

3. Come saranno compensate le donne?

Il Consiglio federale prevede un aumento graduale di tre mesi all’anno a partire dal 2023. Le donne nate nel 1959 andrebbero in pensione a 64 anni e 3 mesi, quelle nate nel 1960 a 64 anni e 6 mesi. Dal 2026 tutte andrebbero in pensione a 65 anni. Le misure compensative dovranno andare in modo mirato a beneficio delle donne nate tra il 1959 e il 1967, che manterranno i diritti acquisiti. In caso di riscossione anticipata la rendita sarà ridotta in misura inferiore al consueto non lo sarà affatto (chi guadagna fino a 56.880 franchi all’anno potrà andare in pensione a 64 anni senza riduzioni). Inoltre, chi ha un reddito medio-basso e lavorerà almeno fino a 65 anni riceverà una rendita più elevata. Per le misure compensative è previsto un quadro finanziario di circa 700 milioni di franchi (nel 2031).

4. Cosa propone invece la commissione?

La Commissione degli Stati prevede misure compensative solo per le donne nate fra il 1959 e il 1964. Il costo di queste misure sarà di 440 milioni (in aula però questa soluzione sarà combattuta e dovrà misurarsi con altre proposte). Propone inoltre che la rendita possa essere riscossa (la regola vale per tutti) al più presto a partire dai 63 anni. Quanto all’IVA viene proposte un aumento in due tappe: di 0,3 punti dal 2022 e di altri 0,4 punti dal 2029. Secondo gli ambienti economici questo secondo aumento è inutile se si rinuncerà ad aumentare le rendite per le coppie sposate.

5. Come saranno ritoccate le rendite per i coniugi?

La maggioranza della commissione vuole portare al 155% il tetto per le rendite (ora la somma delle rendite individuali non può superare il 150% della rendita massima delle persone sole). Questa misura, introdotta per limitare disparità di trattamento, avrà un costo stimato di 650 milioni. Il mondo economico si oppone perché questo importo equivale quasi a metà del risparmio ottenibile con l’aumento dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni.

6. Chi dice no al pensionamento delle donne a 65 anni?

Sinistra e sindacati hanno annunciato battaglia sin dall’inizio contro l’aumento dell’età di pensionamento delle donne e si opporranno anche alla riduzione delle misure di compensazione. Oggi l’USS presenterà a Berna una petizione con 314 mila firme. Una riforma che non tiene conto della situazione reale delle donne, dice, non ha nessuna chance di passare.

