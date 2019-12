L’incendio scoppiato ieri mattina nel campanile della chiesa protestante di Herzogenbuchsee (BE), considerato in gran parte domato attorno a mezzogiorno, si è ravvivato in serata. Il sinistro ha provocato il crollo della parte alta della costruzione, fatta di legno, che è caduta sulla navata della chiesa provocando un buco. Non ci sono stati feriti, e due case vicine erano già state evacuate in previsione di cedimenti.