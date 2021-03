Dopo il clamoroso successo ottenuto con la prima azione di luglio 2020, Lidl Svizzera ripropone in vendita le sneaker Lidl. L’offerta speciale, rigorosamente limitata, include anche le calze sportive e le ciabatte firmate Lidl. Gli articoli saranno disponibili dal lunedì di Pasquetta, il 5 aprile. Nate in origine come pesce d'aprile, le ormai celebri sneaker Lidl sono state prodotte nell'autunno 2019 e proposte in un'edizione rigorosamente limitata di 400 esemplari autentici nelle filiali in Germania. A luglio 2020 sono state messe in vendita in Svizzera. La richiesta è stata altissima: nella maggior parte dei punti vendita in Svizzera sono andate esaurite il primo giorno in cui erano disponibili, con code davanti a diverse filiali. In seguito al grande successo di queste scarpe, diventate ormai di tendenza, Lidl Svizzera ha messo all'asta quelle dello spot originale. L'offerta più alta è stata incredibile: 656 franchi, vale a dire 43 volte il prezzo di vendita. Lidl Svizzera ha arrotondato l'importo a 2000 franchi, donando il ricavato alla Croce Rossa Svizzera. Le sneaker sono disponibili nei numeri 37-40 da donna e 41-46 da uomo al prezzo di 14,99 franchi. I calzini in cotone, unisex, sono disponibili nelle misure da 35/38 a 43/46 al prezzo di 2,99 franchi. Le ciabatte sono disponibili nei numeri 37-41 da donna e 41-46 da uomo al prezzo di 6,99 franchi. Tutti i prodotti sono in edizione limitata.

Non tutte le filiali Lidl in Svizzera saranno aperte lunedì 5: apriranno solo alcune filiali, tra cui Visp, Conthey, Briga, Sierre, Bulle, Collombey, Martigny, Matran, Marly, Givisiez, Düdingen, Matten bei Interlaken, Sarnen ed Emmenbrücke. Il 6 aprile tutte le filiali saranno aperte come di consueto e offriranno in vendita i prodotti.