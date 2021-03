Mentre la revisione della legge sulla caccia, bocciata dal popolo svizzero il 27 settembre dell’anno scorso, è ormai tema archiviato, quello della presenza del lupo non lo è per nulla. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha approvato, con 136 voti a favore contro 36 e 17 astensioni, una mozione (l’atto approvato dalle Camere non è lo stesso ma la richiesta accettata è identica; entrambe le mozioni sono state depositate dalle relative Commissioni competenti) che chiede al Consiglio federale di sfruttare lo spazio di manovra all'interno dell'attuale legge sulla caccia e abbassare i valori di soglia a partire dai quali si può sparare a un lupo problematico.

La soluzione – appoggiata dal Governo - ha trovato quindi il sostegno della maggioranza delle Camere, ma non tutti sono soddisfatti....