«Dopo la COVID-19 si tornerà all'invasione dei padroncini nell'economia ticinese a danno di PMI e artigiani ticinesi? Si attivi un blocco dei permessi». È la proposta del consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, che quest’oggi ha presentato al Consiglio federale un’interpellanza sul tema dei cosiddetti «padroncini». Nel testo si legge: «I padroncini (aziende italiane che vengono in Svizzera per eseguire generalmente commesse nell'ambito dell'edilizia) sono un fenomeno molto conosciuto nel Canton Ticino. Ogni anno molti milioni di franchi in commesse vengono attribuiti a queste aziende, che di fatto sottraggono cifra d'affari alle aziende ticinesi, che nel Cantone creano occupazione, formano apprendisti, investono e pagano tasse e imposte». Secondo Marchesi: «Lo stesso non si può affermare per i padroncini, che notoriamente entrano in Svizzera con un permesso di lavoro facilmente accessibile, forniscono prestazioni - spesso in nero - e poi tornano in Italia non lasciando alcun valore aggiunto sul territorio. Per le Autorità preposte al controllo è praticamente impossibile verificare che il salario pagato ai collaboratori sia corretto, che i contributi sociali vengano realmente corrisposti e che le prestazioni offerte vengano correttamente imposte dallo Stato. Molte aziende ticinesi soffrono la concorrenza sleale di queste aziende che, proprio in ragione dell'impossibilità di controllo da parte delle Autorità, beneficiano di un vantaggio competitivo sul prezzo determinante». Il consigliere nazionale poi fa notare che: «Il periodo di chiusura delle dogane ha impedito ai padroncini e ai lavoratori distaccati di venire a lavorare in Ticino, molte PMI e artigiani ticinesi hanno ricevuto moltissime richieste d'offerta e pure molte commesse, che in passato venivano invece assegnate ai padroncini». Per cui, prosegue Marchesi: «È verosimile ipotizzare che quando le restrizioni alle frontiere cadranno e soprattutto quando i controlli puntuali alle dogane spariranno, si tornerà in breve tempo alla situazione precedente la COVID-19».