Complici le abbondanti nevicate degli scorsi giorni e la radiosa giornata di sole è in corso un assalto alle stazioni sciistiche svizzere: le immagini diffuse dai media, dai social e dalle webcam mostrano lunghe code davanti agli impianti o alle casse in molti comprensori di primo piano.

In non poche località è stata inoltre interrotta la vendita di giornaliere già di primo mattino.

Le stazioni erano sotto pressione anche per via delle elevate quantità di neve cadute: la preparazione delle piste è risultata quindi non sempre facile. Vengono anche segnalate valanghe - al di fuori dei percorsi segnalati per gli sciatori - in varie località, fra cui Engelberg, dove si cerca attivamente se non vi siano persone sepolte.