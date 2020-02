A Coira sarà mantenuta la tradizionale salita ai pascoli maggenghi (Maiensässfahrt), nonostante la morte, avvenuta lo scorso anno, di uno scolaro 14enne precipitato in un dirupo dal ciglio di una strada sterrata per circa 200 metri. La valutazione esterna della sicurezza, ordinata in seguito alla tragedia, ha confermato la decisione del Municipio di voler proseguire anche in futuro la storica escursione di fine maggio, che si svolge da oltre 160 anni.